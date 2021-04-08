Москва, , 08:27 — REGNUM На российском рынке кроссовер Haval Jolion появится во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщается на глобальном сайте пресс-службы автокомпании.

При этом на сайте российского отделения автопроизводителя уточняется, что у российских дилеров модель появится в ближайшем будущем. Также обнародованы подробности о новом кроссовере Jolion.

«Совсем скоро Haval представит в России новый кроссовер Haval Jolion (Хавейл ДжОлион), который воплощает концепцию яркой и насыщенной жизни в ритме современных мировых тенденций», — говорится в сообщении.

Jolion будет собираться на российском предприятии Haval в Тульской области на территории индустриального парка «Узловая».

Под капотом нового автомобиля будет «трудиться» четырехцилиндровый рядный турбомотор объёмом 1,5 л. Максимальная производительность силового агрегата составит 143 л. с. (210 Нм).

Ранее компания Haval представила обновлённую версию кроссовера H6 второго поколения. У модернизированного автомобиля появился опциональный пакет GT, который включает в себя чёрный декор и контрастные вставки. Мультимедийная система машины может автоматически обновляться «по воздуху».

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