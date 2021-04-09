Берлин, 9 апреля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В сети обнародован рендер подключаемого гибрида BMW 4 Coupe (Plug-in Hybrid). Эскиз размещён на странице art_black_magnet в социальной сети Instagram.

Art_black_magnet / Instagram Эскиз гибридного BMW 4 Coupe

На представленном эскизе изображён двухдверный подключаемый гибрид BMW 4, который по словам автора проекта, можно заправлять как на автомобильных заправочных станциях, так и заряжать от домашней розетки.

«Аккумуляторные батареи расположены в полу, а рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo семейства BMW EfficientDynamics — под капотом», — говорится в тексте под рендером автомобиля.

Производительность электромотора такой модели, по мнению дизайнера, составит 530 л. с., а максимальная мощность рядного бензинового мотора — 326 л. с. До «сотни» спортивное купе сможет разогнаться приблизительно за пять секунд.

Стоит отметить, что пока в немецкой компании официально не сообщали о планах расширить семейство BMW 4 подключаемым гибридом. Однако этот вариант исключать пока не стоит.

Напомним, в марте нынешнего года компания BMW представила официальные изображения своего первого полностью электрического четырёхдверного спортивного седана i4 Gran Coupe с запасом хода 420 км (по оценке EPA). На европейском рынке это авто появится в конце нынешнего года.

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