Сеул, , 11:42 — REGNUM Базовая версия нового бюджетного кроссовера Hyundai Bayon в Германии будет стоить 16 790 евро (около 1,52 млн рублей). Об этом сообщает немецкое подразделение автокомпании.

Новый Hyundai Bayon будет выпускаться в четырёх комплектациях: Pure, Select, Trend и Prime.

Начальная комплектация Pure получит 84-сильный 1,2-литровый двигатель, который агрегатируется с пятискоростной механической трансмиссией. Также авто получит самую недорогую мультимедийную систему, кондиционер, опцию предупреждения о выезде из полосы движения, а также систему аварийного торможения, реагирующую на пешеходов и велосипедистов. Также модель оснащена автоматическим переключением света и круиз-контролем.

Версия Hyundai Bayon Select обойдётся покупателям в 18 790 евро (около 1,7 млн рублей). В этой комплектации будет доступен на выбор 1,2-литровый атмосферный или 1,0-литровый турбированный двигатель на 100 «лошадей».

Комплектация Trend будет иметь литровый турбированный силовой агрегат или «мягкий гибрид» на базе этого же мотора. Эта модель будет продаваться за 21 490 евро (около 1,94 млн рублей).

Топовую версию Prime можно будет приобрести за 24 290 евро (около 2,2 млн рублей). Она отличается от всех остальных версий наличием: системы климатического контроля, датчиком дождя, бесключевым доступом в салон, парктроником и светодиодной оптикой.

Напомним, семиместный кроссовер Alcazar компания Hyundai представит 6 апреля 2021 года. Авто разработано на базе кроссовера Creta. В Индии Alcazar будет конкурировать с Tata Safari, MG Hector Plus и Mahindra XUV500.

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