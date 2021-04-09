Москва, 9 апреля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Объёмы препаратов от коронавируса для Дальнего Востока увеличены, сейчас часть вакцины уже в пути и поступит в ближайшее время, сообщили РБК в Минздраве РФ.

Pskov.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Таким образом ведомство ответило на критику со стороны полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева по поводу недостаточного оснащения препаратами от коронавируса пяти регионов Дальнего Востока.

«Минздрав России исполнил данное ранее поручение федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о приоритетных поставках вакцин в регионы Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны», — пояснили в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания совета глав на Камчатке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание на недостаточную обеспеченность вакцинами от коронавируса нескольких регионов Дальнего Востока. Особенно остро стоит проблема обеспеченности в Приморье, Еврейской автономной области, Бурятии, Хабаровском крае и на Колыме, пишет ТАСС.