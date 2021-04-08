Москва, 8 апреля, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом сообщается 8 апреля в телеграм-канале ведомства.

Константин Еремин ИА Красная Весна Ипотека

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"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня на совещании по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что цены на жилье в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года.

Глава государства обратил внимание ФАС на эту ситуацию и попросил антимонопольную службу «посмотреть, что там происходит».