Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. С начала вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 432 606 человек, это составляет 8% от численности постоянного населения города на 1 января 2021 года. При этом полностью закончили цикл вакцинации, получив две прививки, 308 784 человека, или 5,7% от числа населения Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины от коронавируса

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Темпы вакцинации заметно увеличились по сравнению с цифрами марта.

«За прошедшие сутки первично привито 9012 человек, вторично — 3879. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 594 442 комплекта <…> Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 60 836 комплектов», — сообщили 8 апреля в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19.

Напомним, в тот же день в город поступила первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 13 770 человек. Также поступило еще 24 600 доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). Новые партии препаратов уже развозят по прививочным пунктам всех районов города.