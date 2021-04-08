Волгоград, 8 апреля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор», поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в региональном оперативном штабе.

Volgograd.ru Вакцинация в Волгоградской области

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Минздрав РФ прислал в область 4860 доз препарата. Условия хранения и транспортировки позволяют доставить вакцину в отдалённые населённые пункты.

«Вакцину «ЭпиВакКорона» также как и «Спутник V» вводят внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели», — уточнили в оперштабе.

С начала массовой вакцинации от COVID-19 в регион поступило более 140 тысяч комплектов двух вакцин. Полностью завершили иммунизацию уже более 63 тысяч жителей.