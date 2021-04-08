Вашингтон, 8 апреля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В США за последние 24 часа зафиксировано более 75 038 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 8 апреля Университет Джонса Хопкинса.

Компьютерная томография в США

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,92 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 2570, а общее число перевалило за отметку в 559 116.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 9369 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Нью-Йорк — 6643. На третьем штат Флорида — 5885.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.