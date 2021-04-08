Ереван, 8 апреля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские миротворцы являются основными акторами в обеспечении безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе. Об этом на встрече с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, которая состоялась 8 апреля в Ереване, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Глава армянского правительства выразил надежду, что деятельность российского контингента впредь будет столь же эффективной. Пашинян также добавил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха является одним из важнейших пунктов повестки переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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В свою очередь Арутюнян выразил удовлетворение тем, что достигнутые ранее с руководством Армении договорённости последовательно реализуются. Он также отметил высокую роль России и российского лидера в достижении перемирия и поствоенном обеспечении безопасности и спокойствия в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Москве состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров председатель армянского правительства отметил личный «очень весомый» вклад российского лидера в прекращение войны в Нагорном Карабахе и в стабилизацию ситуации.