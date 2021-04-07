Москва, , 16:44 — REGNUM Личный вклад президента России Владимира Путина в прекращение войны в Нагорном Карабахе и в стабилизацию после неё очень весомый, заявил 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским лидером в Москве.

Пашинян «Ещё раз хочу отметить ваш личный вклад в стабилизацию в нашем регионе, особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с президентом Азербайджана, с вами».

Напомним, Путин подписал с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два совместных заявления: одно прекратило военные действия в Наргоном Карабахе, другое дало возможность восстановить транспортное сообщение между республиками.

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