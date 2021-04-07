Москва, 7 апреля 2021, 16:44 — REGNUM Личный вклад президента России Владимира Путина в прекращение войны в Нагорном Карабахе и в стабилизацию после неё очень весомый, заявил 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским лидером в Москве.
Напомним, Путин подписал с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два совместных заявления: одно прекратило военные действия в Наргоном Карабахе, другое дало возможность восстановить транспортное сообщение между республиками.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Пашинян обсудят в Москве Карабах и развитие отношений РФ и Армении