Варшава, 8 апреля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Компания AstraZeneca 9 апреля поставит в Польшу почти вдвое меньше доз вакцины, чем было запланировано изначально. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 апреля глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский во время брифинга.

bratislavskysamospravnykraj Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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Изначально планировалось, что до конца текущей недели в Польшу будут поставлены 172 тысячи доз вакцины AstraZeneca, однако производитель препаратов сообщил польской стороне, что будут поставлены всего около 70 тысяч доз вакцины.

Михал Кучмеровский «Нас поставили в известность, что 9 апреля мы получим вдвое меньше доз вакцины AstraZeneca. Это создает для нас большие проблемы, особенно с точки зрения запланированных повторных вакцинаций и вакцинации сотрудников правоохранительных органов и пожарных, которые были уже записаны на вакцинацию, рассчитывая на 172 тысячи доз».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский производитель вакцин против коронавируса Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для Европы. В ряде государств Европы заявили, что это привело к срыву их программ по вакцинации населения.