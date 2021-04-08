Москва, 8 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Действительно, раньше после ликвидации или сокращения работнику полагалось три среднемесячных зарплаты, после чего на бирже труда его ждало среднее пособие в размере 5000 рублей. Сейчас же, с вступлением нововведения в силу сотрудники, оставшиеся без работы из-за сокращения или ликвидации компании, смогут претендовать не только на среднемесячное жалованье, но и на максималку в размере 12 тыс. 130 рублей на протяжении трех месяцев, следующих за истечением срока среднемесячных выплат, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

«Если учесть, что с ростом конкуренции на рынке труда, образованием квалификационной ямы и тенденцией на схлопывание малого и среднего бизнеса в стране, на поиск новой работы в среднем уходит 6,5 месяца (по данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza), то такая поддержка людям, оставшимся без работы, действительно необходима.

О чём говорит то, что такая поправка была принята именно сейчас? О том, что переломить ситуацию с безработицей быстро не получается, и наверху это понимают. Малый и средний бизнес продолжает недополучать прибыль. На МСП приходится 20% всех рабочих мест в стране. Меньше бизнеса — выше безработица.

Во главе угла стоят снижающиеся доходы граждан, из-за которых тот самый бизнес недополучает прибыль и схлопывается. Получается замкнутый круг, в котором такая надбавка к пособию по безработице — способ немного улучшить финансовое положение граждан и поддержать хотя бы отчасти спрос, чтобы еще больше предприятий не закрылось и еще больше людей не оказались без средств к существованию.

А вот насколько такие пособия поднимают покупательскую способность — вопрос в другом. Как минимум вдвое, если на бумаге, а в реальности с учетом роста цен и тарифов такая надбавка кажется, конечно, не особо существенной. Да и пригодится скорее в регионах, где средняя зарплата не особо отличается от МРОТа. В развитых агломерациях даже такое пособие — как мертвому припарка.

Что касается ситуации в целом, то дела в России, действительно, чуть лучше, чем было год назад. Только в августе 2020-го в разгар локдауна на рынок труда вышло свыше 1 миллиона человек, и общий показатель по безработице вырос до 6,4%.

Сейчас видно, что этот показатель снижается. По последним данным, это 5,7%. Но сказать, что рынок труда оправился и найм восстанавливается, нельзя.

Бизнес продолжает испытывать трудности из-за высокой налоговой нагрузки, закредитованности и вялого потребительского спроса. В 2020 году это привело к закрытию миллиона фирм (почти каждый пятый малый бизнес), в 2021 году прогноз позитивнее — под угрозой закрытия только лишь каждый десятый субъект МСП, но и это переводит в группу риска по меньше мере 3 млн человек, трудящихся на малых предприятиях.

И это только по официальным данным, без учета теневой безработицы, когда без средств к существованию остаются те, кто получал зарплату в конверте или трудился неформально на полставки.

Возвращения же уровня безработицы к докоронокризисному уровню придется подождать минимум до 2022 года, когда стабилизируется экономика и ситуация на внешних рынках. Но даже это очень оптимистичный прогноз, так как параллельно усиливается влияние других факторов, например автоматизации труда, которая, по данным РАНХиГС, приведет к тому, что через десять лет будет роботизировано 20,1 млн рабочих мест (это почти половина мест официально трудоустроенных граждан РФ). Многие компетенции будут отданы на откуп алгоритмам, и люди, не успевшие сменить карьерный вектор, просто останутся не у дел.

Чтобы этого избежать, уже сейчас необходимо инвестировать в развитие кадров и программы профессиональной переподготовки, при этом развивать малое и среднее предпринимательство, заниматься модернизацией производств и поиском новых рынков сбыта, чтобы генерировать новые рабочие места, и, конечно же, думать о финансовом состоянии граждан, так как здоровый спрос внутри страны во многом определяет состояние экономики.

Не лишним будет и дальнейшее развитие альтернативных форм занятости: за прошедший год самозанятые, например, показывали уверенный рост как по денежным оборотам, так и по числу зарегистрированных плательщиков НПД. Так, их число уже перевалило за 2 млн, что на фоне закрывающихся малых предприятий позволяет поддерживать деловую динамику и позитивно влияет на налоговые сборы в казну. Равно как растет и число компаний, сотрудничающих с самозанятыми.

А такие отношения обходятся намного выгоднее за счет отсутствия страховых взносов и низкой налоговой ставки, что позволяет компаниям существенно сократить расходы на ФОТ и налоговое бремя, что в период кризиса оказывается намного полезнее, чем предложенные правительством льготные кредиты на пополнение ФОТ в размере МРОТ на сотрудника. Так что получается, как всегда, — спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2021 года вступает в силу постановление правительства РФ, которое устанавливает максимальное пособие по безработице в размере 75% заработка, но не более 12 тыс. 130 руб.

Читайте также: Новые правила выплаты пособия по безработице вступили в силу в России