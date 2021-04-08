Москва, , 08:52 — REGNUM В России изменились правила выплат пособий по безработице. Согласно постановлению правительства РФ, с 8 апреля начал действовать новый порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере.

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Изменения касаются граждан, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Как пояснили в Минтруде РФ, при начислении повышенных выплат по безработице теперь будут учитываться возможные смещения начала выплат или перерывов в выплате. До изменений в правилах граждане начинали получать выплаты с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными.

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Например, мужчина был признан безработным 15 января и начал получать пособие. А с 1 февраля его на два месяца призвали на воинские сборы. В период сборов он находится на государственном обеспечении и не может получать пособие по безработице. Теперь после возвращения со сборов мужчина сможет получать повышенное пособие по безработице.

Так, максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, минимальное — 1,5 тыс. рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75% процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% процентов заработка, но не более 5 тыс. рублей.