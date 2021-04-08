Москва, 8 апреля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Законодатели внесли поправки в Трудовой кодекс РФ, чтобы защитить права граждан, относящихся к категории безработных, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

«В общем случае пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безработными.

Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости населения по месту жительства гражданина в течение 11 дней со дня предъявления документов, необходимых для регистрации в качестве безработного.

По общему правилу пособие по безработице начисляется в зависимости от среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы (службы) следующим образом (п. 1 ст. 33 Закона N 1032−1):

— в первые три месяца — в размере 75%;

— в следующие три месяца — в размере 60%.

Особенности постановки на учет в службе занятости для сокращенных работников ранее установлены не были.

В первые три месяца они получали среднюю зарплату по прошлому месту работы, и не могли получать максимальное пособие, поскольку первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь они будут получать максимальные выплаты с четвертого по шестой месяц после увольнения.

В период отпуска по беременности и родам пособие по безработице не выплачивается. Ранее, данная категория женщин могла получить пособие по уходу за ребенком женщины только при отказе от пособия по безработице. Теперь же выплаты по безработице будут переноситься на более поздний срок», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 8 апреля начал действовать новый порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере.

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