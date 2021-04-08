Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент предположил, что Россия стремится не урегулировать, а сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он заявил 7 апреля на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией «Турецкое наследие».

По его словам, у Азербайджана будет нарастать неудовлетворенность из-за того, что российские миротворцы надолго останутся в Карабахе. Кент приписал России желание затянуть конфликт и привёл слова неназванного заместителя министра иностранных дел Грузии.

Этот грузинский чиновник, по словам Кента, сравнил обстановку в Карабахе с положением Грузии в 1998 году. Он предположил, что затем Азербайджан окажется в ситуации, в которой Грузия находилась в 2008 году, а потом — в ситуации, в которой Грузия находится сейчас.

Кент предположил, что это довольно пессимистичная и реалистичная оценка того, как Россия манипулирует карабахским конфликтом ради собственной выгоды. Москва не стремится в действительности урегулировать проблему и позволить Армении и Азербайджану идти вперёд.

Вместе с тем представитель Госдепа заявил, что США приветствуют прекращение боёв в Нагорном Карабахе, достигнутое при участии России.

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