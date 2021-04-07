Москва, , 17:01 — REGNUM Безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе сохраняется за счёт работы российской миротворческой миссии, заявил 7 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Заявив, что «присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе», армянский лидер сказал, что он должен поднять вопрос видения «архитектуры системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, в Армении и вокруг неё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян заявил, что на встрече с Путиным сегодня, 7 апреля, рассчитывает обсудить вопросы российско-армянского военного сотрудничества.

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