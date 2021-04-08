Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ленинградскую область поступила первая с начала прививочной кампании партия вакцины от научного центра «Вектор» (Новосибирск) «ЭпиВакКорона», состоящая из 1620 комплектов, в каждом по две дозы препарата на человека. В ближайшее время со склада областного предприятия «Ленфарм» препарат отправится в районные больницы.

Vk.com/komzdravspb Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Как сообщили 8 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, эта вакцина также надежно защищает от COVID-19, как и «Спутник V», но природа препарата и механизм действия у них разные. В «Спутнике» иммунный ответ организма возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а в «ЭпиВакКороне» — с помощью искусственно синтезированных пептидов вируса.

Напомним, до этого времени вакцинация населения Ленобласти проводилась только препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Всего в регион поставлено 113 622 доз этого препарата. Ими были привиты, с учётом поставок вакцины в Медсанчасть № 38 ФМБА России в городе атомщиков Сосновый Бор, 88 911 человек, в том числе 3706 медицинских работников, 2939 работников образования, 1309 работников соцзащиты, 2636 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 56 913 человек (64% от всех привитых), — уточнили в региональном комздраве корреспонденту ИА REGNUM. — В предыдущие сутки привито 4222 человека, в том числе 1346 человек закончили вакцинацию».

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Напомним, 8 апреля первую крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона» в составе 13 700 комплектов из двух доз доставили и в Петербург. Ранее Петербург получил только 1000 комплектов этого препарата, который пока не применялся в городе для массовой вакцинации.