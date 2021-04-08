Вашингтон,
8 апреля 2021, 12:32 — REGNUM Берлин и Париж
не могут заблокировать
решение Вашингтона и Киева о начале новой войны в Донбассе, но
они не дадут
втянуть в
эту войну
НАТО на коллективной основе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 апреля, комментируя информацию о совещании представителей США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании
по вопросам
«усиления военной активности России» на границе с Украиной.
Ранее в министерстве обороны США сообщили, что
участники
совещания «подтвердили решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям«, а также «подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины».
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«В сообщении об этой встрече важно не перечисление участников, а значимое отсутствие среди них Германии и Франции. Ни Берлин, ни Париж решение Вашингтона и Киева о начале новой войны в Донбассе заблокировать не смогут, но втянуть в неё НАТО на коллективной основе не дадут, и правильно сделают. Кроме того, уже сама по себе произошедшая встреча углубляет трещину между ними и Вашингтоном. Война ещё более расширит и углубит её. Берлин и Париж связали своё реноме с политическим решением проблемы Донбасса; им важнее добиться его, а не «заставить Россию заплатить».
Не будем исключать того, что коллективный Запад работает с нами по принципу «доброго и злого полицейского». И внешне именно так эта работа и строится. Деньги в карманы этих полицейских, однако, поступают из разных источников. А дома семьи, то есть население, их кормить надо. Не думают же в НАТО на самом деле покорить Россию военным путём! А вот самим перейти на военный паёк кое-кому из «вояк», например Литве, точно придётся.
Примечательно, что организатором этой встречи выступил министр обороны Великобритании: «англичанка гадит». Таким образом, подтверждаются оценки тех, кто увидел в выходе Великобритании из ЕС способ развязать себе руки для более активной внешнеполитической линии и в союзе с Вашингтоном, и самостоятельно«, — отметил Михаил Демурин.