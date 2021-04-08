Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Берлин и Париж не могут заблокировать решение Вашингтона и Киева о начале новой войны в Донбассе, но они не дадут втянуть в эту войну НАТО на коллективной основе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 апреля, комментируя информацию о совещании представителей США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании по вопросам «усиления военной активности России» на границе с Украиной.

Ранее в министерстве обороны США сообщили, что участники совещания «подтвердили решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям«, а также «подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины».

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« В сообщении об этой встрече важно не перечисление участников, а значимое отсутствие среди них Германии и Франции. Ни Берлин, ни Париж решение Вашингтона и Киева о начале новой войны в Донбассе заблокировать не смогут, но втянуть в неё НАТО на коллективной основе не дадут, и правильно сделают. Кроме того, уже сама по себе произошедшая встреча углубляет трещину между ними и Вашингтоном. Война ещё более расширит и углубит её. Берлин и Париж связали своё реноме с политическим решением проблемы Донбасса; им важнее добиться его, а не «заставить Россию заплатить».

Не будем исключать того, что коллективный Запад работает с нами по принципу «доброго и злого полицейского». И внешне именно так эта работа и строится. Деньги в карманы этих полицейских, однако, поступают из разных источников. А дома семьи, то есть население, их кормить надо. Не думают же в НАТО на самом деле покорить Россию военным путём! А вот самим перейти на военный паёк кое-кому из «вояк», например Литве, точно придётся.