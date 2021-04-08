Вашингтон, 8 апреля 2021, 08:35 — REGNUM Запад и ряд стран Евросоюза в очередной раз пообещали помощь Украине в случае «российской агрессии». Об этом было заявлено в ходе виртуальной встречи представителей военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Пентагона.
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Также стороны выразили обеспокоенность «ростом российской военной активности в регионе».
Добавим, что участие во встречи приняли, в том числе исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по вопросам политики Аманда Дори и государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. По его словам, войска Россия собирает под видом подготовки к учениям «Запад-2021» и может сосредоточить до 25 батальонных тактических групп дополнительно к 28 уже имеющимся в этом районе.
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Обеспокоенность в связи «с перемещением военных России вблизи российско-украинской границы» выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Джонсон заявил, что Великобритания «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и одновременно «высоко ценит подход Украины к данной ситуации».
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