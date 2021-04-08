Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Запад и ряд стран Евросоюза в очередной раз пообещали помощь Украине в случае «российской агрессии». Об этом было заявлено в ходе виртуальной встречи представителей военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Пентагона.

Читайте также: Джонсон выразил обеспокоенность «военной активностью России»

«Лидеры подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки для наращивания потенциала вооружённых сил Украины для сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с силами НАТО», — отмечено в сообщении.

Также стороны выразили обеспокоенность «ростом российской военной активности в регионе».

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряжённости, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года», — подчеркнули представители военных ведомств.

Добавим, что участие во встречи приняли, в том числе исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по вопросам политики Аманда Дори и государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. По его словам, войска Россия собирает под видом подготовки к учениям «Запад-2021» и может сосредоточить до 25 батальонных тактических групп дополнительно к 28 уже имеющимся в этом районе.

Ранее по теме: Активность войск РФ у границ Украины связана с учениями «Запад» — мнение

Обеспокоенность в связи «с перемещением военных России вблизи российско-украинской границы» выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Джонсон заявил, что Великобритания «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и одновременно «высоко ценит подход Украины к данной ситуации».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский генерал пообещал России «очень кровавую войну»