Москва, , 12:34 — REGNUM Истребители-перехватчики МиГ-31БМ оснастили новейшей навигационной системой, которая позволяет успешно решать задачи в условиях Арктики. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

С арктическими условиями связаны особенности спутниковой навигации. В этом регионе она неточная и сложная из-за орбитального положения космических аппаратов и большой активности ионосферы.

Новая спутниковая навигационная система позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион, подчеркнули в корпорации в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты МиГ-31БМ регулярно совершают тренировочные полеты в Арктике. В марте такой истребитель-перехватчик совершил плановый перелёт до Северного полюса, дважды совершив дозаправку в воздухе.

Читайте также: Истребитель МиГ-31БМ совершил плановый полёт до Северного полюса