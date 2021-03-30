Архангельск, , 02:10 — REGNUM Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отдельного смешанного истребительного авиаполка Северного флота (СФ) ВМФ России в ходе планового полёта над Арктикой до Северного полюса дважды дозаправился топливом от воздушного танкера Ил-78. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«МиГ-31 взлетел с всесезонного аэродрома Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, долетел до Северного полюса и вернулся на аэродром базирования на Кольском полуострове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж перехватчика находился в воздухе около пяти часов.

Как сообщало ИА REGNUM, два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

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