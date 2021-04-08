Верх некомпетентности: экономист высмеял прогноз о сокращении инфляции
Москва, 8 апреля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал прогноз Минэкономразвития России, где сказано, что пик годовой инфляции пройден в марте 2021 года (5,8% год к году после 5,7% в феврале и 5,2% в январе), и в апреле рост цен замедлится до 5,5−5,6% в годовом выражении. Комментируя данные в своём телеграм-канале, он прежде всего отметил:
Никита Кричевский также напомнил, что в 2008 году на тот момент главный прогнозист МЭРТ небезызвестный Андрей Клепач менял министерский прогноз по ВВП четыре раза, а по инфляции — шесть раз.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»
"Последний его «прогноз» по инфляции, сделанный в декабре, был таким: «13 с небольшим процентов». И ведь угадал чертяка: инфляция по итогам того года составила 13,3%», — иронизирует экономист.
Напомним, о том, что пик годовой инфляции в России был пройден в марте 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Министерства экономического развития.