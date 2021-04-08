Нижний Новгород, , 10:09 — REGNUM Горьковский автозавод представит в России новую «ГАЗель NN» в 2021 году. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на гендиректора ГК «Современные транспортные технологии» (генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ») Олега Маркова.

Марков сообщил, что одной из основных задач ГАЗ является увеличение рыночной доли в сегментах LCV (лёгкие коммерческие автомобили) и в категории среднетоннажных грузовых автомобилей в России.

По прогнозу гендиректора, в нынешнем году российский рынок лёгких коммерческих автомобилей продемонстрирует рост, однако не более чем на 5%.

На базе «ГАЗели NN» будет создана широкая модельная линейка машин LCV полной массой 3,5 и 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами, а также вариантами спецтехники.

Ранее компания «Форвард» представила микроавтобус на базе модели «ГАЗель NEXT». Автомобиль предназначен для проведения экспресс-совещаний, а также для перевозки гостей. Кроме того, микроавтобус можно использовать как семейный автомобиль.

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