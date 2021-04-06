Москва, , 12:20 — REGNUM Реализация новых легковых и легких коммерческих машин в марте 2021 года на российском авторынке сократилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 6 апреля сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в прошлом месяце на авторынке России было продано 148 676 новых автомобилей. С начала 2021 года по март включительно на российском авторынке было продано 387 322 авто, что на 2,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

При этом за три месяца 2021 года было реализовано 21 263 легких коммерческих машин, 183 266 внедорожников, 1 784 пикапа и 204 электрокара.

В ассоциации ожидают, что в апреле произойдет рост продаж новых автомобилей, что связано с ограничениями, которые были введены весной прошлого года.

«В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Напомним, в марте 2021 года АвтоВАЗ увеличил продажи в России на 3%. Всего в стране было продано в прошлом месяце 33,8 тыс. автомобилей Lada.

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