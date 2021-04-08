Москва, , 09:58 — REGNUM Решение о запрете реализации приложения Zoom госучреждениям и госкомпаниям в России объясняется различными рисками и незначительностью выручки на рынке страны. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Эксперт напомнил, что в России в последние годы на законодательном уровне ужесточаются правила, касающиеся анонимности в сети, по которым мессенджеры обязаны обеспечивать конфиденциальность пользователям, и при этом взаимодействовать с госорганами, передавая им информацию.

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«Для многих компаний такой контроль является неприемлемым, поэтому возможно решение Zoom Video Communications является ответом на данные законодательные нормы. Вторая причина косвенно связана с первой. Доля выручки Zoom в России составляет не более 1% от общего дохода, однако многие инвесторы могут быть обеспокоены нестабильностью российского региона (например, санкции, вводимые в отношении определённых лиц либо целых российских компаний), то есть риски компании несопоставимы с потенциальной прибылью. Таким ограничением владельцы компании возможно хотят уберечь акции от возможного снижения стоимости», — сказал Шабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, обслуживание пользователей из России и других странах СНГ готов продолжать напрямую через свою интернет-страницу видеосервис Zoom, рассказал представитель американской компании.

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