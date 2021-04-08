Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга в четверг, 8 апреля, поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона» в составе 13 700 доз, а также еще 24 600 доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»).

Vk.com/komzdravspb Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Это первая крупная поставка вакцины «ЭпиВакКорона» в Петербург: пилотная партия в 1000 доз была доставлена еще в декабре 2020 года и использована для вакцинации сотрудников управления Роспотребнадзора и подведомственных ему организаций.

«За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых», — прокомментировал новую поставку губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным Смольного, в настоящее время в Петербурге вакцинировано 423 594 человека, из них 304 905 человек полностью закончили цикл вакцинации.

По данным СМИ, список прививочных пунктов, где будет доступна вакцина «ЭпиВакКорона», будет опубликован, а также появится у операторов единой службы по телефону 122, по которому можно записаться на вакцинацию.