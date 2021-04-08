Новосибирск, 8 апреля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Коммунальщики Новосибирска не могут справиться с огромной лужей, возникшей на улице Петухова. Как пишет НГС, из-за ширины и глубины местные автомобилисты называли её «океаном» и с трудом пробирались на работу через этот искусственный водоем 7 апреля.

Цитата сайта НГС Дорогу в Новосибирске залило огромной лужей

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Спустя несколько часов чиновники отчитались, что воду на Петухова откачали. Однако не прошло и часа, как вода вновь стала накапливаться. Заместитель главы Кировского района Михаил Кузнецов пообещал, что 8 апреля воду вновь будут откачивать помпой.

Как сообщало ИА REGNUM, В Новосибирске, как и во многих других городах, где за зиму выпало много снега, но его уборкой озаботились только весной. Только после широкого общественного резонанса власти города объявили режим повышенной готовности из-за рисков паводка.

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