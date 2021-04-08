Москва, 8 апреля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Ливень и мокрый снег ожидаются в Москве 8 апреля, сообщает центр «Фобос».

Следы на снегу

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Согласно прогнозу, ситуацию в Московском регионе определит прохождение холодного атмосферного фронта балканского циклона. Его будут сопровождать ливневые осадки с общим количеством до десяти миллиметров — примерно пятая часть месячной нормы. Температура воздуха окажется на пять-шесть градусов ниже климатической нормы: в Москве до пяти градусов тепла, в Подмосковье — до шести градусов.

Ожидаются облачная погода с прояснениями и ливневые осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра при порывах будет достигать 18 м/с.