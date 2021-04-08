Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Все сообщения в Twitter, включая ранее удалённые, экс-президента США Дональда Трампа будут представлены в открытом доступе на ресурсах Национального управления архивов и документации США. Об этом со ссылкой на представителей ведомства 7 апреля сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что специалисты архива планируют сохранить копии записей в социальных сетях представителей всех американских администраций, включая возглавляемой Трампом. Также они намерены предоставить доступ ко всем полученным ими сообщениям Трампа в Twitter, в том числе и к тем, которые ранее под разным предлогом были удалены.

Администрация Twitter заявила, что она сохранит все сообщения Трампа и намерена взаимодействовать с архивным ведомством США. Но публиковать записи Трампа в социальной сети самостоятельно не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд США подвёл черту в споре экс-президента страны Дональда Трампа по поводу его права на блокировку пользователей, которые критикуют его в Twitter.

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