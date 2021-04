8 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 10:06 — REGNUM Зависимость российских государственных структур от иностранного программного обеспечения привела к возможности манипулирования со стороны поставщиков софта, а фактически предоставила США инструмент для войны санкций. Следом за скандалом в связи с отказом Microsoft продавать программное обеспечение университету Баумана, разговорами о возможном отключении РФ от Swift и ситуацией с крупными соцсетями, признаки идеологической ангажированности проявил и Zoom. Данный сервис, ставший популярным у образовательных площадок и госструктур в период пандемии и удаленной работы, заявил о приостановке продаж доступа российским госучреждениям. ИА REGNUM выяснило некоторые детали.

Напомним, в начале апреля 2021 года на одном из совещаний глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что «зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации», но и угрожает национальной безопасности России. Тогда же было сказано, что для разработки качественного российского софта совместно с рядом других крупных государственных и частных структур будет учреждена Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования. В её задачи среди прочего войдет обмен опытом для внедрения отечественных ИТ-решений.

Пока же в России — скандал за скандалом на рынке софта.

Zoom и его дистрибутор

В период пика пандемии в 2020 году многие школы, университеты и государственные структуры стали использовать для дистанционной работы Zoom — коммуникационное программное обеспечение, которое включает в себя видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.

7 апреля 2021 года стало известно, что владелец ПО — американская компания Zoom Video Communications Inc. запретила дистрибутору в России и СНГ продавать доступ к сервису государственным компаниям и учреждениям.

В России официальным поставщиком продукции Zoom является ООО «Райтконф». Данная компания создана в Московской области в октябре 2018 года. Её уставный капитал — 3,5 млн рублей. Владелец доли в 0,29% и директор — Андрей Петренко (также имеет ИП, работающее в сфере исследований конъюнктуры рынка). Основной владелец — британская компания «Си-Ай-Эс Дивижн лимитед», учрежденная в 2012 году.

Компания «Райтконф» выступала поставщиком по трём госконтрактам на общую сумму более 1,1 млн рублей. Все они подписаны в 2020 году и касаются предоставления идентификационных данных для доступа к zoom.us. Заказчиками выступают два учебных заведения. Так, «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (РАНХиГС) в июле 2020 года подписала контракт на 545,28 тыс. рублей на предоставления доступа к zoom.us. Такую сумму академия выплатила за доступ с 3 по 6 июля 2020 года.

Также два контракта с «Райтконф» были у «Иркутского государственного университета». Например, в декабре 2020 года за 431,46 тыс. рублей был подписан договор со сроком действия до 14 сентября 2021 года — на приобретение «идентификационных данных для доступа к zoom. us тип EDU, 300 уч». А в октябре 2020 года этот же вуз подписал контракт на 165,24 тыс. рублей со сроком действия — до 24 сентября 2021 года, закупив услугу «приобретения идентификационных данных для доступа к zoom. us тип EDU».

Во всех случаях закупка проходила по схеме «у единственного поставщика».

У компании были и контракты с другими вузами. Известно, что с проблемой продления корпоративной лицензии на Zoom уже столкнулась Высшая школа экономики. Об этом в комментариях ИА REGNUM сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, который также добавил, что «послушность» Zoom законам и понятиям американского государства, конечно, упрощает российским компаниям задачу укрепиться на рынке корпоративной видеосвязи».

Что касается школ. 7 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на их работе закрытие доступа к Zoom не отразится, так как в РФ уже создана собственная система видео-конференц-связи — «Сферум».

На сайте «Сферума» уточняется, что система представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещенный на официальном сайте. В пользовательском сообщении отмечается, что оно разработано и размещено ООО «Цифровое образование» (ОГРН 1 197 746 546 568). Данное юрлицо создано для разработки компьютерного программного обеспечения в сентябре 2019 года. Уставный капитал — 1,2 млн рублей. Директор — Рубен Акопов, который также занимает должность руководителя компании «РТК.Просвещение», созданной в 2017 году с той же целью АО «Издательство «Просвещение» и АО «Вестелком».

ООО «Цифровое образование» принадлежит ООО «Коммит кэпитал» (пришел на смену АО «РТ Лабс») и ООО «Мэйл.ру». ООО «Коммит кэпитал» учреждено в 2004 году и принадлежит «Ростелекому». ООО «Мэйл.ру» — актив ООО «Мэйл.ру групп» (владельцы — кипрская фирма «МГЛ Мэйл.ру эквити лимитед» и «Мэйл.ру групп лимитед» с Виргинских островов).

Microsoft и Swift

Скандал с Zoom не единственный, связанный с отказами в доступе к определенному софту. В декабре 2020 года газета «Ведомости» сообщила, что альма-матер для многих известных конструкторов — МГТУ им. Н. Э. Баумана получил письмо от дистрибутора продуктов Microsoft. В нём компания «Софтлайн» сообщала, что не может участвовать в тендерах в связи с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США в отношении России. «Бауманке» фактически отказали в софте, заявляя, что технологии «могут быть использованы для конечных военных целей».

Лицензию на закупку продукции Microsoft университет получил в 2018 году. Её срок истекает 30 сентября 2021 года.

Не стоит также забывать о давно идущих разговорах о возможном отключении России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. В конце 2020 года Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает один из вариантов подобной санкции.