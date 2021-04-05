Москва, , 14:13 — REGNUM Риторика об отключение России от SWIFT и как следствие — необходимости создания альтернативы — идёт последние семь лет и наиболее активно этот вопрос вставал два раза: в 2014 году после присоединения Крыма и сейчас, после победы Байдена на выборах, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

«Создание альтернативы этой межбанковской системы — о котором говорит МИД РФ — долгий процесс, который может занять далеко не один год и встретить большое политическое сопротивление.

При этом серьёзно рассматривать возможность отключения России от SWIFT не стоит, потому что это не выгодно ни одной из сторон, включая США.

Америка не заинтересована в том, что появилась альтернатива этой системе, и так как Россия сильно отличается от Ирана, который отключили в 2018 (и даже в случае Ирана — не полностью, а только некоторые банки).

Россия гораздо более глубоко интегрирована в международную торговлю, и в случае отключения от SWIFT — страны, которые имеют с Россией экономические взаимоотношения будут вынуждены быстро создать и перейти на параллельную систему взаиморасчетов.

А если такая альтернатива появится и начнёт развиваться, то монополия и этот рычаг давления перестанет работать. Действительно, сейчас идут некоторые обсуждения этой темы, хотя в мире ничего радикального не произошло.

В 2014 году этот вариант очень серьёзно рассматривался и даже тогда, после такого резонансного события для мировой политики, как присоединение Крыма, США отказались от этой идеи», — высказал свое мнение эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что. России может появиться альтернативная системе обмена банковской информацией и совершения платежей SWIFT.