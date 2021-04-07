Скопье, 7 апреля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 4438 образцов в стране выявили 1302 носителя коронавируса. Еще 626 человек выздоровели.

Rašo Македония

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 137 728 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4072 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался 51 человек. 111 765 пациентов выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходит 21 891 человек. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.