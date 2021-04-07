Больцано, Италия, 7 апреля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Министерство образования Италии в среду, 7 апреля, отметило решение властей региона Альто Адидже об обязательном экспресс-тесте на коронавирус для школьников и студентов, которые хотят вернуться к очному обучению.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

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Декрет властей Альто Адидже предполагал, что при отказе школьников и студентов от сдачи экспресс-теста их будут автоматически возвращать к дистанционному обучению. Законодательство не предусматривает подобных ограничений, отметили в министерстве.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе — марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы.

По данным на7 апреля, в Италии умерли 112 374человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на627 (днем ранее — на 421). Число подтвержденных носителей выросло на13 708(днем ранее — на7767). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 700 393 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 547 837человек — на7868 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 593 223 человека, что составляет 5,97% населения Италии.