Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Синоптики предупреждают о сильном снегопаде, который может пройти в ночь на четверг, 8 апреля, на востоке Ленинградской области. Об этом 7 апреля предупреждает ГУ МЧС по Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Окраина Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в конце дня 7 апреля и в течение ночи 8 апреля на востоке Ленинградской области местами ожидается сильный мокрый снег.

«В связи с чем повышается вероятность возникновения ДТП. Будьте осторожны на дорогах», — предупреждают в ведомстве.

По прогнозу УГМС по СЗФО, 8 апреля на западе Ленобласти местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На востоке ночью мокрый снег, снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0… — 5 градусов, днём +3… +8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.