Москва, 7 апреля 2021, 14:20 — REGNUM В России снижается наркопотребление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.
«В России это признанно мировым сообществом, и мы неоднократно докладывали это на разных форумах, — о том, что происходит оздоровление наркоситуации в целом, и уменьшается количество больных острыми формами наркозависимости», — сказал Зубов.
«Мы практически поставили очень серьезный заслон на пусти афганского наркотрафика», — добавил замминистра.
«Но в реалии конечно, проблема существует», — признал Зубов.