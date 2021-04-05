Москва, , 16:42 — REGNUM Факт наркотического опьянения человека теперь не является основанием для возбуждения в отношении него уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков. Текст соответствующего закона размещён 5 апреля на официальном портале правовой информации.

Закон подписал сегодня, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин.

По этому закону теперь, если в крови человека нашли наркотическое вещество, то уголовное дело о производстве или сбыте наркотиков может быть возбуждено только при наличии достаточных данных, указывающих на факт передачи этого вещества кому-либо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующий закон был одобрен Совфедом 23 марта 2021 года.

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