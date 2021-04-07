Москва, , 14:20 — REGNUM Ограничение на работу сервиса Zoom в России не отразится на работе президента Владимира Путина и сотрудников его администрации. Эта площадка использовалась лишь для ряда международных контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 апреля журналистам.

«Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место», — сказал он, уточнив, что организовывала такие контакты не Россия.

По его словам, Путин не пользуется Zoom для совещаний по видео-конференц-связи, сотрудники Кремля также не используют эту программу в служебных целях. Кремль не имеет аккаунта на этой платформе и не заключал никаких договоров с компанией Zoom.

Администрация президента располагает закрытыми каналами связи, которые позволяют проводить видеоконференции, добавил Песков и призвал переходить на отечественные программные разработки.

Он также выразил сожаление и непонимание в связи с решением Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису для российских госкомпаний и госучреждений.

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