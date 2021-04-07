Москва, 7 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Почти половина жителей России, трудившихся удалённо, предпочла чередование онлайн-занятости с работой в офисе. Об этом глава Роструда Михаил Иванков сообщил в интервью программе «Поздняков», опубликованной 7 апреля на сайте телеканала НТВ.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

Он рассказал, что в начале года на портале «Работа в России» прошёл опрос об отношении к дистанционной занятости. Четверть из тех, кто работал удалённо, сообщили, что готовы так работать дальше. Но 49% отметили, что выбрали гибридную занятость: работу и в офисе, и онлайн.

В опросе участвовали 15 тыс. человек, которым пришлось перейти на удалённую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России действует закон о регулировании дистанционной работы. В нём установлены три вида удалённой занятости: постоянная, временная и периодическая.

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