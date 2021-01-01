Москва, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступает в силу закон о дистанционной (удаленной) работе, сообщает ИА REGNUM.

Удаленная работа Павел Редин © ИА Красная Весна

Устанавливается три вида удаленной занятости: постоянная, временная и периодическая. Прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия — это разного рода чрезвычайные ситуации, решение может быть принято и при введении режима повышенной готовности, как, например, в случае с пандемией коронавируса.

Прописываются особенности отношений между работодателями и работниками, нюансы документооборота, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также основания для увольнения дистанционных сотрудников.

Вместе с тем работа над регулированием в сфере занятости продолжится в 2021 году, обещают в Госдуме. В частности, предлагается расширить федеральные полномочия, которые позволят регулировать и поддерживать внутреннюю трудовую миграцию как альтернативу миграции из-за рубежа. Кроме того, парламентарии продолжат работу над поправками в Трудовой кодекс, чтобы дополнительно защитить права работников при ненормированном рабочем дне.

Одновременно депутаты от «Единой России» намерены ввести страхование от безработицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон об удалённой работе