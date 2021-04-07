Москва, , 12:45 — REGNUM Отзыв российского посла из США стал для Москвы вынужденной мерой, но решение оказалось половинчатым, ведь в России остаётся и активно работает посол США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 апреля, комментируя высказывания заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон. Сроки возвращения посла будут зависеть от того, продемонстрируют ли власти США «стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений», добавил он.

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« Отзыв нашего посла из США стал для Москвы вынужденной мерой — не отреагировать на оскорбление со стороны Джозефа Байдена было невозможно, — но само по себе это решение оказалось половинчатым. Дело в том, что в России остаётся и активно работает посол США, и в создавшихся обстоятельствах это вдвойне вредно. На мой взгляд, следовало сразу принять решение о понижении уровня дипотношений до поверенного в делах и, соответственно, предложить американцу покинуть Москву.

Поскольку Анатолий Антонов в ближайшее время в США не вернётся, а желаемых, как следует из слов замминистра Рябкова, шагов, «демонстрирующих стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений», со стороны администрации Байдена — Харрис не последует, остаётся, условно говоря, «прижать» американского посла у нас, продемонстрировать нежелательность его пребывания в России. Как минимум ему должно быть отказано в общении на государственном уровне. На его запросы о встречах наши власти должны отвечать либо отказом, либо, если эта встреча нужна и нам, предлагать принять представителя США на один-два уровня ниже, чем он запрашивает, давая понять, что разговор будет вестись только со вторым, а то и третьим лицом в посольстве. Соответственно, и в МИД или другие государственные органы в случае необходимости надо приглашать для разговора второе лицо.