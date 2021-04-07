В Швеции отказались комментировать побочные эффекты вакцины AstraZeneca
Стокгольм, 7 апреля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции отказались комментировать информацию от высокопоставленного чиновника из Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери, который считает, что существует связь между использованием вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и образованием тромбов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Если у пациента в прошлом наблюдалась аллергия на определенные вакцины или лекарства, в ведомстве посоветовали обратиться к лечащему врачу, чтобы получить ответы на все возможные вопросы о вакцинах от COVID-19. Однако подчеркивается, что в Швеции нет какой-либо особой группы лиц, которым не рекомендовано прививаться от COVID-19.
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Напомним, что официальное заключение EMA будет обнародовано 7 апреля в 17:00 по Москве.