Москва, , 12:42 — REGNUM Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля увеличится до 50%, а на подсолнечное масло будет действовать плавающая таможенная пошлина с сентября. Это позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщает 7 апреля пресс-служба российского правительства.

Постановления о пошлинах на подсолнечник и масло утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года на вывоз подсолнечника будет действовать пошлина по ставке 50%, но не менее чем $320 за 1 тонну. Действие пошлины в 30% на вывоз рапса продлевается до 31 августа 2022 года.

Для подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина в 70%. Её будут брать от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Индикативную цену установят по итогам мониторинга рынка. Речь идёт о продукции, которую ввозят за пределы ЕАЭС. Решения о корректировке пошлин приняты для стабилизации цен на продовольствие, соответствующий план разработан по поручению президента РФ.

В период с 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс в России составляет 30%, но не менее €165 за тонну. На экспорт соевых бобов ввели такую же пошлину с 1 февраля по 30 июня 2021 года.

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