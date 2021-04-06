Москва, , 16:44 — REGNUM Для того, чтобы в РФ можно было реально бороться с бедностью, надо серьезно изменить сложившийся в стране тип финансов-бюджетных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ о том, что в РФ снижения бедности в два раза можно добиться не к 2030 году, а к 2024 году.

«Вероятно, можно снизить бедность в стране в два раза и в более короткие сроки. Но поскольку предлагаемые для этого меры не анонсированы, то можно только догадываться каким образом это предлагается сделать. Для того чтобы реально бороться с бедностью, нужно очень серьезно изменить парадигму финансово-бюджетных отношений, — сказал Мурзаев. — Пока действует модель центросгребательная. То есть все, что возможно изъять в виде налогов, сборов, тарифов, пошлин, штрафов и прочего, надо обязательно изъять, сгрести в центральный амбар под надписью «Госбюджет» и потом из этого амбара организовать раздачу ресурсов нуждающимся».

Как полагает Мурзаев, такая модель неэффективна, потому что во время сбора, хранения и раздачи этих самых ресурсов очень велики потери различного рода.

«Негатив данной модели заключается в том, что деньги изымаются из оборота и перестают должным образом работать. Обескровленную экономику предлагается поддерживать в тонусе за счет кредитов. Но кредиты надо возвращать и к тому же еще с процентами! Хиреющая экономика не в состоянии обеспечить рост доходов и создавать высокодоходные рабочие места. Население в условиях снижения реального уровня жизни сокращает потребление, что еще сильнее добивает производство. Этакая ситуация голода при забитых закромах», — заявил Мурзаев.

Для ускорения борьбы с бедностью, по его мнению, нужно соблюдать два принципа: сократить виды и размеры изъятия средств из экономики и у людей и ограничить аппетиты монополий, чтобы они перестали раздувать цены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и помощником президента РФ Максимом Орешкиным предложила собственный сценарий ускоренного снижения бедности в России.

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