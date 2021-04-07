Берлин, 7 апреля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии с тестового прототипа рестайлингового Porsche Macan. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновлённый Porsche Macan

Шпионские снимки с испытаний прототипа модели позволяют рассмотреть экстерьер и интерьер новинки. Так, в салоне обновлённого Porsche Macan все физические кнопки центральной консоли заменены на сенсорные. Точно такие же стоят в новом Cayenne. Кроме того, Macan оснастили новым рулевым колесом.

В экстерьере новинки можно отметить модернизированные передний и задний бамперы. Ожидается также, что обновлённый Macan получит оптику с новым рисунком.

По предварительным данным, новинка в качестве базового мотора будет оснащена V4 объёмом 2,0 л мощностью 242 л. с. А версия Turbo будет идти с 2,9-литровым шестицилиндровым мотором производительностью 434 л. с.

Напомним, последнее поколение Porsche Macan было представлено в 2014 году. Обновленная модель кроссовера была выпущена последний раз три года назад.

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