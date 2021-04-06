Сеул, , 08:14 — REGNUM В сети появились рендерные изображения нового кроссовера Hyundai Alcazar, созданные на основе «шпионских» фото и видеотизере. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

Новый кроссовер Hyundai Alcazar «Колёса.ру»

Новый кроссовер Hyundai Alcazar является семиместной версией кроссовера Creta. Появится новинка в первую очередь на индийском авторынке.

Стоит отметить, что на получившихся изображениях передняя часть новинки полностью повторяет кроссовер Creta. При этом у машины появится дополнительное боковое окно.

Больше всего изменилась задняя часть кроссовера. Так, в отличии от пятиместной Creta кроссовер Alcazar получил на корме новую светодиодную оптику с оригинальным рисунком. Кроме того, ниша под номерной знак расположена ниже, чем у Creta.

Ожидается, что в Индии новинка будет оснащена атмосферным мотором на 1,5 л мощностью 115 л. с. либо турбированным агрегатом такого же объёма и мощности. Кроме того, в моторной линейке может появится бензиновый турбодвигатель на 1,4 л, который стоит на KIA Seltos.

Модель на выбор получит передний и полный привод. Агрегатироваться моторы будут с шестиступенчатой МКПП, семиступенчатой роботизированной трансмиссией или с вариатором.

Напомним, 15 апреля компания Hyundai представит новый пикап Santa Cruz.

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