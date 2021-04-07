Москва, , 02:16 — REGNUM Доступ к своему видеосервису для государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ запретила компания Zoom Video Communications. Об этом 6 апреля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо фирмы «РайтКонф», которая является дистрибьютором Zoom.

Глава «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность документа. Однако, он заверил, что исполнение обязательств по действующим контрактам продолжится. Петренко допустил, что «РайтКонф» может создать для государственного сектора отдельный сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школах Московской области был успешно опробован российский аналог Zoom — сервис под названием «Сферум», разработанный компанией «Ростелеком».

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