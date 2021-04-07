Москва, 7 апреля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Zoom, оказывается, тоже идеологически ангажирован, и вслед за Youtube, Twitter и Facebook эта компания послала России узнаваемый сигнал: вы будете действовать на коротком поводке, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в среду, 7 апреля, комментируя решение Zoom об ограничении доступа для российских пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Как сообщалось ранее, компанияZoomограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием, при этом физические лицапо-прежнемумогут покупать лицензии на использование платформы.

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