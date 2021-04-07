Ташкент, , 09:39 — REGNUM В Узбекистане упразднили должность инспектора по сбору показаний газовых счетчиков, сообщили в пресс-службе компании «Худудгазтаминот» («Регионгазснаб»).

Это стало возможно за счет реализации проекта «Автоматизированная система контроля учета газа (АСКУГ). Работы уже полностью завершены в четырех регионах — по всей стране установлено более 990 тыс. газовых смарт-счетчиков.

В компании отметили, упразднение должности инспектора наладит доверительные отношения между поставщиком газа и абонентом, а также уменьшит влияние человеческого фактора при вводе показаний счетчиков.

В компании призвали граждан Узбекистана не контактировать с лицами, которые представляются инспекторами газоснабжающих организаций и не передавать им показания с приборов учета.

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