Ташкент, , 12:55 — REGNUM В Узбекистане ввели ограничения на автогазозаправочных станциях (АГЗС) в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в газоснабжающей организации «Худудгазтаминот».

В компании пояснили, что газ в первую очередь необходим для бесперебойного снабжения населения и социальных объектов. Время работы АГЗС ограничено с 5:00 до 15:00. В компании не уточнили, как долго продлятся ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 февраля температура в Узбекистане снизилась с 9−10 градусов тепла до 2−9 градусов мороза. На дорогах наблюдается образование гололеда.

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