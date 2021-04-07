Москва, , 09:32 — REGNUM Московский планетарий в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос подготовил обширную познавательную программу, сообщается на портале мэра столицы.

До конца апреля посетители планетария познакомятся с интересными фактами из истории отечественной космонавтики. Их ждут уроки, фильмы и лекции, которые пройдут онлайн и офлайн.

Так, 12 апреля в рамках всероссийской акции «Космос — это мы» пройдет Гагаринский урок. 14 апреля начнется программа лекций «Путеводные звезды». С 14 по 18 апреля стартует проект «Российская неделя космонавтики: космос и технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд мероприятий подготовлено в Смоленской области в преддверии празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

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